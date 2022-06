Miguel Cristovinho admite que ser pai é “o trabalho mais difícil do mundo”

Miguel Cristovinho desabafou, esta sexta-feira, 24 de junho, sobre a paternidade, referindo que este é “o trabalho mais difícil do mundo”.

O cantor da banda D.A.M.A partilhou, no perfil da rede social Instagram, um texto emotivo com os progenitores sobre como, por vezes, pode ser muito dramático a relação com os filhos.

“Esta vai dedicada a todos os pais que estiverem aí desse lado: às vezes há dias em que não conseguimos evitar sentir que […] o nosso filho não gosta de nós, ou que não somos tão bons como aquele pai ou aquela mãe. Modo dramático ligado à séria”, começou por desabafar.

“Isso acontece porque este é realmente o trabalho mais difícil do mundo. O trabalho de uma vida e a tempo inteiro, mesmo quando não estamos fisicamente com eles. Se nós próprios em idade adulta já devemos ter a obrigação de continuar a questionar-nos, fazer introspeções sobre como podemos melhorar as nossas falhas de comportamento, de pensamento, imaginem numa tela totalmente em branco, pronta a absorver todo o bom e o mau que existe intrínseca e inevitavelmente em qualquer ser humano?” questionou.

“Basta ser uma pessoa minimamente consciente para ter aquela noite em que te deitas na cama no nervo a sentir-te um fracasso absoluto. A coisa boa é que se isso já te aconteceu é porque estás a fazer a coisa certa. Preocupas-te”, afirmou.

“Tudo o que as crianças precisam é disso mesmo – que no meio do stress do teu trabalho, no meio da conta da casa e do telefone, no meio dos dramas de fim do mundo dos adultos, nos lembremos que nós todos somos aquela criança. Que os olhemos nos olhos e os façamos sentir que estamos ali. Verdadeiramente presentes para elas. Atenção e amor. Que aceitemos que nem sempre vamos estar à altura das nossas expectativas mas vamos tentar sempre e isso é o que vai fazer de nós os melhores pais que o nosso filho podia ter”, rematou.

Lembre-se que Miguel Cristovinho é pai de Mateus, fruto do casamento terminado com a cantora Mia Rose.