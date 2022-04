Miguel Cristovinho faz brincadeira com nome do bebé de Angie Costa e Miguel Coimbra

Depois de ter sido desvendado o nome e o sexo do bebé de Angie Costa e Miguel Coimbra, Miguel Cristovinho fez uma brincadeira com o nome do filho do casal de amigos, Martim.

O cantor dos D.A.M.A. esteve presente na festa revelação da youtuber e do colega de banda. No final, no perfil de Instagram, para dar os parabéns ao casal, o intérprete brincou com o nome do seu filho, Mateus, e de Martim.

“Mateus e Martim, a próxima dupla sertaneja a conquistar o mundo. Ahhhhhhh. Não há nada melhor do que ver a família crescer! Amo-vos!” pode ler-se na publicação de Miguel Cristovinho.

Mateus é fruto do casamento terminado de três anos entre o cantor e a influenciadora digital Mia Rose. O casal anunciou a separação em julho do ano passado.

“Olá a todos, gostávamos de partilhar convosco que o Miguel e eu já não estamos juntos enquanto casal. O nosso filho Mateus, fruto da nossa relação, é e será a coisa mais importante das nossas vidas”, escreveu Mia Rose, na altura, nas redes sociais.