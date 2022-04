Miguel Cristovinho com saudades de atuar: “Não consegui evitar ficar melancólico”

O vocalista dos D.A.M.A destacou, nas redes sociais, esta quinta-feira, dia 3 de dezembro, as saudades que sente de atuar em digressão.

Depois de ter integrado o concerto a bordo do camião da RFM na Figueira da Foz, Miguel Cristovinho, de 29 anos, mostrou-se nostálgico, numa publicação no Instagram, e com saudades dos espetáculos em palco, sobretudo das digressões de norte a sul do país.

“Vimos as pessoas na rua, com sorrisos rasgados de quem precisa desesperadamente de partilhar e receber boa energia. Encheu-me de felicidade, apetecia-me ter ficado a cantar duas horas e não consegui evitar ficar meio melancólico com a falta que tenho de sentir o povo português nas veias”, afirmou.

“Todos os anos andamos de norte a sul a dar concertos, partilhar energia, sentir as pessoas antes, durante e depois dos espetáculos, a ouvir e a fazer parte de centenas de histórias… Saudades vossas e saudades dessa normalidade”, acrescentou.

Recorde-se que Miguel Cristovinho esteve infetado com covid-19, em novembro, assim como a restante banda.