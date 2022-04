Miguel Cristovinho explica que está a aprender a ser pai solteiro

Miguel Cristovinho explicou que está a aprender a ser pai solteiro de Mateus. A “única certeza” que o cantor tem é dar “segurança, amor e atenção” ao filho.

Após ter colocado um ponto final no casamento com a cantora e “influencer” Mia Rose, o membro da banda D.A.M.A confessou que recebe várias mensagens a perguntar como é ser pai solteiro.

Agora, o artista respondeu à curiosidade dos fãs, através do perfil de Instagram: “Sempre que partilho aqui qualquer cena com o Teus recebo alguma mensagem de uma mãe ou de um pai, alguns na mesma condição que eu, a perguntarem-me como é que é para mim ser pai solteiro e como faço para que tudo seja tranquilo com o meu filho. Nunca sei bem o que dizer porque a verdade é que não faço ideia. Estou aqui a aprender, ao longo do caminho, como todos vocês certamente”.

Para já, a “única certeza” do intérprete é que tem de estar bem consigo para dar “segurança, amor e atenção” ao pequeno Mateus. “A única certeza que tenho é que as crianças precisam de adultos que estejam de bem com as suas vidas para dar segurança, amor e atenção aos seus filhos. Há coisas que não conseguimos controlar no nosso ‘mundo dos adultos’ e com essas é tentar não perder muito tempo”, contou.

Na sua vida, Miguel Cristovinho tenta fazer aquilo que mais sonha para estar “em paz” consigo mesmo, dando o melhor de si em tudo o que faz. “Assim quando estou com ele [Mateus], não só tenho mais disponibilidade física e emocional para as responsabilidades e as dinâmicas específicas dos tempos de escola, por exemplo, como também sobra pica para sair, passear, fazer coisas diferentes, levá-lo a estar com os tios e os amigos, conhecer o mundo e deixá-lo fazer aquilo que sinto ser o mais essencial para qualquer miúdo: descobrir”, rematou.

A separação entre o artista dos D.A.M.A e a cantora foi anunciado, em julho. Mia Rose partilhou um comunicado com o público adiantando que os dois já não estavam juntos como casal.