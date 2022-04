Miguel Cristovinho grava reação do filho ao ver Kasha na televisão

Miguel Cristovinho gravou a reação do seu filho, Mateus, ao ver Kasha no “Big Brother Famosos”, na TVI, e partilhou o momento com os seus seguidores nas redes sociais.

O pequeno Mateus reconheceu imediatamente o padrinho, porém não conheceu nenhum dos outros concorrentes e o pai brincou: “Não conheces os outros, pois não? Ninguém conhece, amor”.

Mateus é fruto do relacionamento já terminado de Miguel Cristovinho com a também cantora Mia Rose.

Kasha, nome artístico de Francisco Maria Pereira, pertence ao leque de 13 concorrentes que, este domingo, 2 de janeiro, entraram para a casa do “Big Brother Famosos”. Lembre-se que a esta edição conta com a apresentação de Cristina Ferreira nas galas de domingo.