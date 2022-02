Miguel Cristovinho e Irina Shayk posam juntos em Ibiza

Miguel Cristovinho posou, esta quinta-feira, 5 de agosto, para uma fotografia ao lado da modelo e antiga namorada de Cristiano Ronaldo, Irina Shayk, em Ibiza, Espanha.

O membro da banda D.A.M.A fez as malas e viajou até Ibiza para gozar de um período de descanso. Entre apanhar banhos de sol e dar mergulhos na piscina, o cantor deparou-se com a manequim russa.

“Kanye, foca-te no Donda”, brincou o intérprete, referindo-se ao “rapper” Kanye West, com quem, alegadamente, Irina Shayk terá começado a namorar recentemente e que está a trabalhar num novo projeto musical intitulado “Donda”, nome da mãe do artista.

O amigo de Miguel Cristovinho e apresentador Luís Marvão reagiu à imagem: “Gigante!”

O cantor está solteiro depois de ter terminado o casamento com Mia Rose. O ex-casal tem em comum um filho, Mateus. Recentemente, a ex-mulher do artista falou sobre a separação.

“Pus o meu filho sempre em primeiro lugar e faço tudo pela felicidade dele”, afirmou a influenciadora digital e cantora no Instagram.