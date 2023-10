Miguel Cristovinho, IRMA e Mafalda Creative juntos no musical “O Peter Pan no Gelo”

“O Peter Pan no Gelo” vai estar em em cena entre os dias 1 de dezembro e 14 de janeiro, na AM Arena – Alegro Alfragide, e conta com várias caras conhecidas.

Inspirado na famosa personagem Peter Pan, uma eterna criança, que ao lado da Sininho vive aventuras na Terra do Nunca, chega o musical “O Peter Pan no Gelo”, que estará em cena entre os dias 1 de dezembro e 14 de janeiro, na AM Arena – Alegro Alfragide.

Quando descobre que Capitão Gancho está a obrigar as crianças a trabalharem como piratas, roubando-lhes a infância e enfraquecendo a magia das fadas, Peter Pan vai à procura de ajuda e encontra a destemida Wendy e os seus irmãos aventureiros, Jota e Mike.

O musical irá contar com caras bem conhecidas do público a desempenhar os principais papéis, nomeadamente Miguel Cristovinho, IRMA e Mafalda Creative.

O vocalista dos D.A.M.A, que foi, no ano passado, o rosto principal do musical do gelo da AM Live, volta a assumir um dos principais papéis: “Estou feliz de voltar a representar, com uma equipa de quem gosto tanto e de quem sou genuinamente fã. Ainda estou a acabar a tour com os D.A.M.A mas já ansioso para receber o guião, ouvir as músicas e dar vida a um grande vilão”, referiu, em comunicado.

Para IRMA, esta não é uma estreia pelas aventuras no gelo: “Estou muito feliz por mais um ano no gelo! Este ano vamos todos aprender a não deixar de ser criança. Vamos voar”, disse.

Mafalda Creative, que vai integrar pela primeira vez o elenco do espetáculo no gelo, mostrou-se animada: “Quando era criança o meu sonho era voar e, quando cresci, percebi que não era possível, mas afinal é: ser a Wendy no musical ‘O Peter Pan no Gelo’ permite-me voar como profissional e literalmente! Não podia estar mais entusiasmada e feliz por esta oportunidade! Vou aprender skills que nunca esquecerei e levar amigos para a vida toda”.