Miguel Cristovinho partilha mensagem cómica da avó

Nas redes sociais, o cantor Miguel Cristovinho mostrou uma mensagem cómica enviada pela “avó Kika”, que já conta 93 anos.

Uma avó toda para a frente: Miguel Cristovinho partilhou esta quinta-feira, 15 de fevereiro, uma mensagem cómica da “avó Kika”.

“És linda”, disse o vocalista dos D.A.M.A à avó. “O meu espelho mostra-me cada dia mais feia. E eu pergunto como é possível, mas com a confiança que tenho em mim, digo: eu não sou esta. E fico feliz com o erro do espelho. Um bom dia, meu querido neto. Lindo és tu”, respondeu a familiar.

Na legenda da publicação, Cristovinho sublinhou: “Se algum dia alguém vos perguntar como é que fui capaz de fazer alguma coisa bela na vida, digam-lhes que foi porque tive uma mulher que me disse coisas como esta. 93 anos e a dropar ‘knowledge’ deste calibre”.