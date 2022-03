Miguel Cristovinho presta homenagem à avó: “Para sempre, laranjinha doce”

Miguel Cristovinho prestou, este domingo, 20 de março, homenagem à sua avó “Kika” por esta completado 91 anos. “Para sempre, laranjinha doce”, afirmou o cantor.

O membro do grupo musical D.A.M.A fez questão de assinalar publicamente o aniversário da sua avó, com um testemunho repleto de elogios publicado no perfil de Instagram.

“Se não for para chegar aos 91 anos assim, sentada à frente do meu jardim que diariamente cuida; na minha casa no campo; onde vivo independente, a rir das entranhas apesar de ter perdido pessoas por quem daria a vida num segundo; a fazer FaceTime com os meus netos e a comentar as fotografias deles no Instagram… então eu nem quero”, escreveu.

“Que eu consiga na vida dar ao mundo metade do amor que a minha avó Kika lhe deu. Para sempre, laranjinha doce”, rematou.