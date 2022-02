Miguel Cristovinho sobre Bruno de Carvalho: “Nem o meu filho amua tanto”

Miguel Cristovinho é um telespetador assíduo do “Big Brother Famosos”, na TVI, e muitas vezes comenta o “reality show” nas redes sociais, tal como fez esta quinta-feira, 9 de fevereiro, com uma atitude de Bruno de Carvalho.

O membro dos D.A.M.A partilhou um vídeo do ex-presidente leonino em que este aparecia aborrecido e comentou a situação: “Já imaginaram estar numa relação com uma pessoa que está 80% do tempo com esta cara? Nem o meu filho amua tanto”, escreveu como legenda.

Recorde-se que a postura de Bruno de Carvalho bem como a sua relação com Liliana Almeida têm sido bastante criticadas, tanto pelos colegas de casa como por quem assiste ao programa.

Ana Garcia Martins, mais conhecida por “A Pipoca Mais Doce”, é uma das pessoas que tem criticado severamente o DJ, que acusa de manipular a ex- Non Stop, e a produção do formato: “Isto é estar a mostrar a muita gente cá fora que é normal tratar-se uma mulher assim, que é aceitável que uma mulher tem de comer e calar e eu acho que não tem. Já disse 50 vezes, a forma como o Bruno fala com a Liliana é inaceitável, é perigosíssima, é um péssimo exemplo e a forma muitas vezes como tratamos o assunto aqui [nos Diários e Extras] é leviana e é irresponsável. É o que eu acho”, disse no “Última Hora”, de quarta-feira, 9 de fevereiro.

Aviões com avisos e mensagens de alerta também têm sobrevoado a “casa mais vigiada do país” o que levou a que Bruno de Carvalho e Liliana Almeida a fazerem greve . Os dois concorrentes apresentaram-se vestidos de preto, com a boca tapada com fita adesiva e dois cartazes que diziam: “Estamos de greve! Figurantes aproveitem” e “Preferimos birras a intrigas”.