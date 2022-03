Miguel Cristovinho revela momento ternurento do filho

Miguel Cristovinho revelou, esta quarta-feira, 10 de fevereiro, um momento ternurento mas divertido do filho, Mateus, nas redes sociais.

A dividir a guarda do filho depois do divórcio com Mia Rose, o artista partilhou uma fotografia no Instagram, da criança, Mateus, de dois anos, na cama pronta para dormir.

O vocalista dos D.A.M.A revelou que ficou surpreendido ao entrar no quarto e encontrar o filho deitado junto de uma fila de peluches.

“Hoje entro no meu quarto e dou com este cenário. ‘Vou fazer óó com os munecos na cama do pai’”, pode ler-se na publicação.

Mateus é o único filho em comum de Miguel Cristovinho e da cantota Mia Rose. O ex-casal anunciou o divórcio há vários meses, depois de três anos de casamento.