Miguel Herrán, ator de “La Casa de Papel”, já foi pai

Esta sexta-feira, 12, Miguel Herrán, ator de “La Casa de Papel” e “Elite”, anunciou que já foi pai pela primeira vez.

A paternidade finalmente chegou. Miguel Herrán, conhecido por interpretar a personagem “Rio” na série da Netflix “La Casa de Papel” e também pelo seu papel em “Elite”, recorreu às redes sociais para anunciar que já foi pai.

O ator partilhou uma fotografia na qual surge ao lado da companheira, ainda deitada na cama do hospital, com a bebé no colo. “Amo-vos”, escreveu na legenda da imagem. Celia, a companheira do ator, acabou por revelar mais tarde que o casal recebeu nos braços uma menina, com o nome María.

De relembrar que foi no passado mês de junho que o ator anunciou que seria pai. “Pouco mais posso dizer. As imagens falam por si… Esta é a minha família. E é o que eu mais quero neste mundo. A Celia Pedraza deu-me o maior presente da minha vida. Vamos ser pais. Ainda não sabemos nada, só que de momento está tudo perfeito”, disse na altura.