Miguel Melo critica canais de televisão após emissões dedicadas a Maria João Abreu: “Aproveitamento vergonhoso”

Miguel Melo criticou os canais de televisão depois das diversas homenagens que foram prestadas a Maria João Abreu, que morreu aos 57 anos, na sequência da rutura de um aneurisma cerebral.

O ator mostrou-se revoltado com o “aproveitamento vergonhoso” por parte das estações de televisão após a morte da atriz Maria João Abreu, esta quinta-feira, depois de ter estado internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

“O aproveitamento vergonhoso das televisões com os atores na sua morte é proporcional ao tratamento que lhes dão em vida. As televisões gostam do que vende enquanto vende”, afirmou, no perfil de Instagram.

“É tudo cenário maquiado com purpurinas de luto. Salvo raríssimas exceções, os atores ou passam a maior parte do tempo de vida cheios de dificuldades, conquistando em fim da vida alguma tranquilidade, ou começam a carreira com alguma facilidade e acabam na miséria”, prosseguiu o intérprete.

“A grande maioria passa uma vida de muitas dificuldades. A brava Maria João Abreu, uma atriz generosa e muito talentosa, não foi excepção. A melhor homenagem que lhe podem fazer é apoiar os atores em vida”, concluiu.