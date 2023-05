Miguel Melo lembra o vício: “Cheguei a estar à porta da minha mãe a dizer que tinha fome, frio e medo”

Miguel Melo deu uma entrevista a Júlia Pinheiro na qual abordou o antigo vício das drogas e salientou o papel decisivo da sua mãe.

O ator Miguel Melo esteve na SIC e conversou com Júlia Pinheiro sobre diversos temas, entre os quais o vício das drogas, que ultrapassou. “A boa vida que tenho hoje é o resultado das coisas boas e das coisas más, ter passado por mais do que um tratamento de adição, toxicodependência, dependência química e alcoolismo, aprendi imenso sobre mim”, resumiu.

Sobre as drogas, o artista ressalvou a importância da mãe que lhe “salvou a vida”. “Cheguei a estar à porta da minha mãe a dizer que tinha fome, frio, medo, e a minha mãe não me abria a porta enquanto eu não me fosse tratar. Isso é preciso um amor e uma coragem…”, lembrou a Júlia Pinheiro.

“Eu não usava de uma forma recreativa, usava esse químico para trabalhar. Só que num ano destruiu a minha carreira porque usava diariamente e foi uma coisa que me destruiu”, acrescentou.

“Eu era muito miúdo, abusava, aquele químico permitia-me mais sair à noite, comecei a ter uma vida um bocadinho incompatível com aquele trabalho”, recordou o também bailarino.

Para Miguel Melo, o químico tinha alguns efeitos. “Punha-me a saltar mais alto, a ter mais energia e não era o único bailarino que usava esse químico”, garantiu, a concluir.