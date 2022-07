Miguel Melo revoltado com a TVI lança farpas: “Humilhação ao trabalho e ao talento”

Miguel Melo, de 50 anos, recorreu ao perfil de Instagram para mostrar o seu desagrado com a direção da TVI. O ator falou em “humilhação” dos artistas.

“Numa das últimas novelas da TVI em que participei disseram-me que no dia seguinte teria uma reunião importante. Logo pela manhã, percebi que a urgência do evento se traduzia na aparição de uma diretora de conteúdos da estação que levava pela mão um rapazinho ‘expert’ em redes sociais”, começou por contar.

“Essa gente esteve ali uma manhã a convencer-nos da importância de ter seguidores. Ou seja, no fundo foi uma humilhação ao trabalho e ao talento. A importância aqui são os números. Ainda saquei uma gargalhada de alguns colegas quando disse que vou sempre preferir um raminho de alecrim a 8000 kg de m****. (…)”, continuou.

“Cada vez mais, as guerras de audiências e as visualizações na net nos obrigam a comer m**** só pelo facto de ligar os aparelhos”.

“Hoje, o meu trabalho está na limpeza: quando leio um post ou comentário atrasado mental, tenho o cuidado, antes de apagar, de verificar que não é da minha sogra, é chato mas tão importante como matar melgas. Também todos os seguidores do Ventura, Bolsonaro e Trump foram eliminados. A minha homenagem vai para quem cria com as entranhas (…)”, rematou.

José Raposo foi um dos rostos conhecidos que mostrou apoio ao ator e partilhou a publicação de Miguel Melo.