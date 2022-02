Piloto Miguel Oliveira e mulher, Andreia Pimenta, vão ser pais pela primeira vez

Miguel Oliveira vai ser pai pela primeira vez. O piloto anunciou, esta quinta-feira, 12 de agosto, a gravidez da mulher, Andreia Pimenta, nas redes sociais.

Enquanto está na Áustria a competir, o piloto português revelou, no perfil de Instagram, que a companheira de longa data está a viver a primeira gestação e que os vão ser pais de uma menina.

“As nossas vidas seguem agora com uma companhia especial. O cargo que durará a nossa vida inteira, a de sermos pais. Ansioso por te conhecer filhota”, admitiu Miguel Oliveira na legenda.

Várias caras conhecidas como Paulo Battista, Telma Monteiro, Nuno Gomes, António Raminhos, Pedro Ribeiro, Diogo Piçarra, Jorge Corrula e Sofia Arruda deixaram mensagens de parabéns ao casal.

No final de julho, o piloto contou que se casou com Andreia Pimenta. “Este fim de semana realizámos a curva mais importante da nossa vida. Selamos o nosso amor através do matrimónio e queremos partilhar convosco”, escreveu, na altura.

Lembre-se que Andreia Pimenta é filha da madrasta de Miguel Oliveira que a conheceu quando tinha 13 anos.