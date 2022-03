Miguel Oliveira recorda início da relação com a filha da madrasta: “Tínhamos medo que não aceitassem”

Miguel Oliveira, o piloto português de Moto GP, fez um raro comentário público sobre o namoro com a aquela que sempre foi vista como sua irmã, Andreia. Os dois esconderam a relação na adolescência, com medo das reações, mas os pais já desconfiavam.

Discreto por natureza, Miguel Oliveira saiu ontem da sua zona de conforto e, além das motos – venceu a última prova de Moto GP, no circuito de Portimão -, comentou a relação com a filha da madrasta, Andreia. Um namoro que começou aos 15 anos, mas só foi tornado público aos 19, porque o casal temeu a reação dos pais e dos amigos. O contexto é fácil de contar: os pais do piloto da Tech 3 separaram-se e o progenitor foi viver com a mãe de Andreia. Assim, os dois sempre foram vistos como irmãos.

“No início causou-nos alguma confusão e medo que as pessoas não nos aceitassem”, contou o piloto a Daniel Oliveira no programa da SIC “Alta Definição”. “Mas a reação das pessoas foi precisamente a contrária”, acrescentou, orgulhoso.

Quando o pai se separou da mãe e foi viver com outra mulher, o desportista deparou-se com uma nova realidade. “Eu e a Andreia tivemos uma relação de irmãos à força, que vivam debaixo do mesmo teto e éramos apresentados como irmãos”.

Os dois já se conheciam desde os 11 anos, mas, na altura, a jovem mostrou “desdém pelo brinco e pela moto” do então rapaz que dava os primeiros passos no motociclismo. Mais tarde, Miguel começou a olhar para Andreia de forma diferente. “Comecei a ir correr e a ter saudades dela. Medo de a perder para outro rapaz. A coisa da irmã jamais ia pegar!”, admitiu a Daniel Oliveira.

“Tínhamos 19 anos quando assumimos a relação e já namorávamos desde os 15, era segredo. Fomos apalpando terreno, mas parece que já toda a gente desconfiava”.

Entretanto, aconteceu o pedido de casamento: “Sim, estou habituado a ajoelhar-me nas curvas e com a Andreia estava nervoso, foi um pedido de improviso. Ela é um pilar no meu bem-estar psicológico e uma fonte de amor”, disse ainda.

O piloto garante que tem uma excelente relação com os pais, e que o divórcio não o marcou na infância: “O meu pai disse que já não conseguiam viver juntos. Não guardei rancor ou culpa e aceitei as coisas com naturalidade”.