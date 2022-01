Miguel Sousa Tavares diz que Ricardo Araújo Pereira é “pouco criativo” e “muito preguiçoso”

Miguel Sousa Tavares criticou o novo programa de Ricardo Araújo Pereira e afirmou que o humorista é “pouco criativo” e “muito preguiçoso”.

O escritor arrasou o humorista esta segunda-feira no espaço de opinião no “Jornal das 8”, na TVI, a propósito do último episódio de “Isto é Gozar com Quem Trabalha”, transmitido no domingo, na SIC.

“O Ricardo Araújo Pereira tem um tipo de humor que não tem nada a ver com o de Herman José, por exemplo, que pegava em tipos de portugueses e criava personagens”, sublinhou.

“O Ricardo Araújo Pereira é, na minha opinião, pouco criativo, muito pouco imaginativo e muito preguiçoso. Ele vive daquilo que eu chamaria babugem do jornalismo. Há vários anos que pega nas notícias que já foram dadas pelos jornalistas e tenta trabalhá-las. Uma das coisas que ele faz é entrevistar políticos”, acrescentou.

Sobre a entrevista de Ricardo Araújo Pereira à ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, Miguel Sousa Tavares destaca que “ele não é um jornalista”.

“Na entrevista da Francisca, que é uma pessoa que eu gosto muito pessoalmente e acho que é uma pessoa séria e inteligente, escaparam-lhe duas coisas que não escaparia a um jornalista e que têm alguma gravidade”, completou.

Recorde-se que “Isto é Gozar com Quem Trabalha” estreou no dia 1 de março, na estação televisiva de Paço D’Arcos, com uma entrevista ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

