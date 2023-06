Miguel Vicente “incendeia” as redes sociais com nudez na praia

O vencedor do “Big Brother 2022”, Miguel Vicente, partilhou uma fotografia ousada na praia e a Internet foi à loucura.

Miguel Vicente fez proveito do bom tempo, com sol e calor, para ir até à praia. O ex-concorrente do “Big Brother 2022”, da TVI, aproveitou também para partilhar o momento nas redes sociais, de forma mais ousada.

Na fotografia que publicou, o vencedor do programa da estação de Queluz de Baixo aparece dentro do mar e despido. A imagem “incendiou” a Internet.

Na legenda, Miguel Vicente citou Fernando Pessoa: “Por mais que dispamos o que vestimos, nunca chegamos à nudez, pois a nudez é um fenómeno da alma”.

Na caixa de comentários, os elogios foram predominantes. “Ai Miguel…”, “Um corpo digno de capa de revista! O teu corpo está perfeito!” e “Ai, nossa, até fiquei sem ar aqui” foram alguns dos comentários feitos à fotografia.

Miguel Vicente esteve no programa das manhãs do quarto canal “Dois às 10”, em março, no qual “pegou-se” com Cláudio Ramos a propoósito do final de namoro do vencedor do “Big Brother 2022” com Bárbara Parada.