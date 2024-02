Miguel Vicente “triste” por não ter sido convidado para a gala da TVI

O concorrente do “Big Brother – Desafio Final” Miguel Vicente não escondeu a sua desilusão por não ter sido convidado para a gala de aniversário da TVI.

Centenas de pessoas encheram neste domingo o Salão Preto e Prata do Casino Estoril para a gala do 31.º aniversário da TVI, mas entre elas não estava o concorrente do “Big Brother – Desafio Final” Miguel Vicente.

“Estou a fazer este ‘story’ para vos dizer que não fui convidado para a gala da TVI e estou um bocadinho triste com isso”, escreveu.

“Estou um bocadinho triste porque não só fui um ex-concorrente, como um ex-comentador”, acrescentou o jogador algarvio.

Ao contrário de Miguel Vicente, Francisco Monteiro, Joana Sobral e Márcia Soares brindaram na festa de aniversário da TVI.