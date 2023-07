Mila e Adelaide Ferreira choram a morte do pai

As cantoras Mila e Adelaide Ferreira estão de luto pela morte do pai. Artistas têm sido muito acarinhadas nas redes sociais.

As cantoras Mila e Adelaide Ferreira estão a chorar a morte do pai. Foi a primeira a partilhar a notícia na manhã deste domingo nas redes sociais. “Descansa em paz, querido pai. Que Deus te acolha nos seus braços de amor e luz”, desabafou Mila Ferreira, sem conseguir esconder a emoção nas suas palavras.

De imediato vários seguidores da artista se mostraram consternados com a notícia e solidários com as irmãs e enviaram condolências.

Sónia Araújo, apresentadora das manhãs da RTP1 no programa “Praça da Alegria”, associou-se à dor de Mila e Adelaide Ferreira: “Beijo e abraço forte, querida Mila”.