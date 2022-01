Miley Cyrus confessa que recebeu críticas sobre a sua voz

Miley Cyrus esteve à conversa com Lars Ulrich, baterista da banda “Metalica”, e confessou que recebeu várias críticas sobre a sua prestação em “Nothing Else Matters”.

A cantora, de 28 anos, revelou, na entrevista à revista “Interview”, que se sentiu “honrada” por ter tido a liberdade para interpretar o tema da banda como quisesse.

“Toda a vida, quer fosse nas aulas de canto ou quando já trabalhava, me perguntaram: ‘porque é que cantas como um homem? Onde é que está o teu falsete?’ “, começou por dizer.

“A minha voz é o que me representa. É a minha forma de expressão. Trabalhei com muita gente que me dizia: ‘vamos ter de arranjar alguém para cantar os agudos’ “, lembrou ainda.

Recorde-se que a artista participou no álbum de homenagem aos “Metallica” tendo assim interpretado um dos temas mais característicos da banda, “Nothing Else Matters”,com Robert Trujillo, dos Metallica, Chad Smith, dos Red Hot Chili Peppers e Elton John.