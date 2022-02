Miley Cyrus faz piada sobre casamento com Liam Hemsworth

Miley Cyrus fez uma piada sobre o breve casamento de oito meses com o ex-marido, Liam Hemsworth.

Depois de uma representante da cantora confirmar o fim da relação do ex-casal, a atriz norte-americana respondeu, esta quinta-feira, no Instagram, ao artista Matty Mo, mais conhecido pelo The Most Famous Artist, quando afirmou, em tom de brincadeira, que casar com a cantora estava entre alguns dos desejos para 2020.