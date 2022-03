Millie Bobby Brown chora a morte da avó

Millie Bobby Brown perdeu a avó. A atriz de “Stranger Things” prestou, esta terça-feira, tributo à familiar com um testemunho nas redes sociais.

A intérprete, que ficou conhecida ao integrar o elenco da série da Netflix, está a viver dias difíceis depois da morte da sua avó. No perfil de Instagram, a artista confessou que não consegue “parar de chorar e rir” com as memórias que ficaram.

“Não há palavras que façam sentido neste momento. Não um sentimento que identifique. A perda é algo tão complexo. Estou a passar por fases em que não consigo parar de chorar e rir com as memórias, depois fico parado em silêncio a tentar compreender o que aconteceu”, começou por escrever.

O facto de a sua avó ter sofrido de Alzheimer nos últimos tempos deixou a atriz, de 16 anos, revoltada: “É cruel. Tirar a capacidade a alguém de se lembrar das memórias e, de seguida, de como é que funciona como ser humano. É tão difícil de ficar quieta a assistir. […] Espero que esteja aí em cima a olhar por mim e a proteger-me”.

Millie Bobby Brown prometeu que vai contar a todos as lições que aprendeu. “Agradeço todos os dias pelas gargalhadas e as memórias que me deste ao longo da minha vida”, acrescentou.

No final, a atriz lamentou por não se ter despedido da avó, devido à pandemia mundial da covid-19. “Não pude vir a casa dar-te um último carinho por causa da covid-19, por isso, falámos por videochamada. Cantei para ti, com a voz que tinha, mesmo quando estavas a dormir. São memórias que não vou esquecer. Ela era o meu anjo da guarda. Amo-te, avó!” afirmou, referindo que, por agora, vai voltar a ver vídeos antigos das duas a cantar e dançar.