Milton Neves internado no hospital após ter-se sentido mal

Milton Neves está internado no hospital Sírio-Libanês, onde trabalha o seu médico, depois de se ter sentido mal durante o programa “Terceiro Tempo” (Band).

O apresentador, de 68 anos, sentiu-se zonzo no final do programa. Por isso, a equipa técnica decidiu levar o comunicador até ao hospital São Luiz, em São Paulo, no Brasil, onde foi rapidamente tratado.

De seguida, o profissional brasileiro acabou por ser levado para a unidade hospitalar Sírio-Libanês. Milton Neves já recorreu ao perfil da rede social Twitter para deixar uma mensagem aos fãs.

“Olá, senti ‘zunzura’ no final do ‘Terceiro Tempo’, da BAND, e os colegas levaram-me para o São Luiz e agora estou no Sírio Libanês com tudo estabilizado, mas amanhã o Dr. Sergio do Carmo Jorge fará ‘exames complementares’. Ainda não foi desta vez que subi para o andar de cima”, pode ler-se no “post”.