Mimicat faz balanço sobre o apuramento para a final da Eurovisão

Mimicat recorreu às redes sociais para fazer um balanço da passagem para a final da Eurovisão e aproveitou para agradecer a todos os envolvidos.

Mimicat cantou e encantou todo o mundo com o tema “Ai Coração”. A artista apurou-se, na noite desta terça-feira, em Liverpool, para a final da Eurovisão, juntamente com os seguintes países: Croácia, Moldávia, Suíça, Finlândia, Chéquia, Israel, Suécia, Sérvia e Noruega.

Após o apuramento, a cantora recorreu às redes sociais para fazer um balanço do espetáculo e alguns agradecimentos.

“Foi uma noite muito, muito especial para nós. Foi uma luta muito, muito grande e, mesmo assim, acho que conseguimos com a nossa energia em palco, ultrapassar as dificuldades todas que tivemos e que temos tido”, começou por dizer.

“Acima de tudo eu acho que, se eu estou a conseguir o que quer que seja, deve-se, em parte, às pessoas que eu tenho comigo em palco, eles fazem-me sentir dona daquilo tudo”, continuou.

“Eles são incríveis! Os bailarinos que eu tenho comigo, a Vanda [responsável pela coreografia], a Inês, o Daniel Soares, o Daniel Courinha, o Renato, que não pôde vir, porque teve um acidente de moto gravíssimo, mas, mesmo assim, ainda quis mandar um vídeo para nós a desejar-nos ‘boa sorte’”.

Seguiram-se agradecimentos à equipa da RTP, ao marido, ao stylist, à manager, à agência, ao produtor e a “toda a gente que está envolvida neste processo”.

“Tem sido mesmo uma luta, acreditem que não tem sido fácil, acho que a nossa força, a nossa garra e o nosso orgulho em sermos portugueses é tão grande, quando pisamos aquele palco foi só nisso que pensamos”, explicou a intérprete.

No final do vídeo, Mimicat agradeceu os votos e relembrou que ainda existe uma final: “Eu fico tão feliz que vocês tenham reconhecido e que se sintam orgulhosos, portanto muito, muito obrigada pelo apoio. Continuem aí, nós vamos precisar do mesmo apoio para a final, vamos com tudo na mesma, não sabemos o que vai acontecer agora, mas, honestamente a minha vitória é esta”.

“Eu sei que estamos todos muito, muito felizes e não queria deixar de vos agradecer a todos e aos portugueses todos espalhados pelo mundo que votaram e às outras pessoas dos outros países que votaram em nós também. Estamos na final”, rematou.