Modelo Tiago Carreira anuncia que vai ser pai pela primeira vez

Através das redes sociais, o modelo Tiago Carreira e a companheira Joana Duarte Franco anunciaram que vão ser pais.

Tiago Carreira e a namorada, Joana Duarte Franco, deram uma boa-nova nas redes sociais: a companheira do modelo está grávida e o casal está à espera do seu primeiro filho.

A notícia foi partilhada com fotografias de ambos a lerem um jornal fictício com as manchetes “Notícia de última hora, bebé a caminho” e, de seguida, uma imagem da “barriguinha” de Joana. “Há um bebé a caminho”, escrevem também na legenda da publicação.

Tiago Carreira passa a ser assim o segundo concorrente desta edição de “Dança com as Estrelas” que vai ser pai. De relembrar que, no sábado passado, o atleta Nélson Évora anunciou, em direto, durante a emissão do programa, que vai ser pai pela primeira vez.