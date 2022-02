Mónica Jardim despede-se de Fátima Lopes: “Mulher de verdade e de afetos”

Mónica Jardim, repórter da TVI, despediu-se de Fátima Lopes, que rescindiu o contrato de quase 11 anos com a estação de Queluz.

Um discurso emocionado. Foi desta forma que Mónica Jardim, repórter e apresentadora da TVI, se despediu de Fátima Lopes, que está de saída da TVI por, segundo a estação, se ter recusado a apresentar as noites de sábado.

“Ela é um universo de coisas boas. Sempre generosa, assertiva, com as palavras certas no momento certo, genuína, altruísta, brilhante profissional, mulher de verdade e de afetos…. Não há abraço como o dela! OBRIGADA por tudo querida Fátima”, escreveu Mónica Jardim no perfil de Instagram.

“Obrigada minha amiga. Falaste do que é mais importante: os afetos. Há muito que sei que ganhei em ti uma amiga. Obrigada. Um abraço daqueles”, respondeu Fátima Lopes.