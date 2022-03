Mónica Jardim sobre a covid-19: “Um polícia veio cá a casa ver se estava tudo bem”

Depois de ter anunciado nas redes sociais que está recuperada da covid-19, a apresentadora revelou detalhes sobre a experiência de contrair o vírus.

Mónica Jardim contou, em direto no programa “Segunda Vaga”, da TVI24, que teve acompanhamento do centro de saúde da área de residência e ainda de um polícia que confirmou “se estava tudo bem e se as medidas estavam a ser cumpridas”.

“Tive todos os dias um acompanhamento e uma chamada por parte do centro de saúde da minha área de residência. Tiveram imenso cuidado comigo e até tive a presença de um polícia, que veio cá a casa ver se estava tudo bem e se as medidas estavam a ser cumpridas”, afirmou.

A repórter do “Somos Portugal” (TVI) referiu ainda que apresentou sintomas como “febre e dor de cabeça” e, posteriormente, perdeu o “olfato e o paladar”. No entanto recuperou rapidamente e, atualmente, já teve “alta” e está “ótima”.

Recorde-se que a colega da TVI do “Somos Portugal” Iva Domingues entrou em isolamento depois de ter estado em contacto direto com Mónica Jardim e Rúben Vieira, mais conhecido por “Ben”, que também testou positivo à covid-19.