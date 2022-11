Mónica Sintra anuncia fim de relação

Mónica Sintra revelou esta sexta-feira, 25 de novembro, que está separada de Vítor Correia.

Depois de ter feito a revelação em direto no matutino “Alô Portugal”, na SIC, a cantora partilhou um comunicado nas redes sociais.

“Desde pequenos que nos contam histórias de princesas e príncipes que ficam felizes para sempre. Acreditamos no amor e na verdade absoluta de que será para sempre. A magia transforma-se quando, na vida real, nos apercebemos que há muitos mais caminhos para uma relação”, começou por escrever.

“Uma relação é uma construção a dois. São duas pessoas que se amam a remar para o mesmo lado e a querer as mesmas coisas. Mas e se as pessoas se amarem mas se aperceberem que querem coisas diferentes? Faz sentido que tudo continue como uma história de encantar? Ou a felicidade de cada um de nós deve vir primeiro?”, continuou.

“Foi isso que aconteceu na minha relação com o Vítor, e é por isso que aqui estou, a contar-vos a minha história. Apesar de mantermos o amor que nos une e unirá sempre, optámos por seguir caminhos diferentes. Nesta fase, não fazia sentido continuarmos em busca de um sonho que não era comum”, disse ainda.

“Não houve a maldição de uma bruxa má, como nas histórias de encantar. Houve apenas a vida. E a vida muda e faz-nos mudar. Peço a todos e a cada um de vocês que respeitem este momento que é, obviamente, difícil, numa altura em que tanto se fala de família e de luzes, cor e alegria. Prometo continuar aqui do vosso lado a contar-vos todas as minhas aventuras. Agora a solo. E sempre com o Homem da minha vida a meu lado. O Duarte. O meu amor maior”, rematou.