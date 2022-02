Mónica Sintra assume relacionamento: “Demorei a encontrar-te”

Mónica Sintra assumiu nas redes sociais o novo relacionamento com Vitor Correia, destacando numa declaração de amor que se sente “completa”.

Mónica Sintra está comprometida. A cantora confirmou numa publicação no Instagram que está numa relação, após ter partilhado várias fotografias com o novo companheiro.

“Sempre me disseram que as coisas boas da vida se fazem esperar. Que o amor verdadeiro se faz esperar. E que aparece quando menos esperamos. Na correria do dia-a-dia em busca da felicidade, não a encontramos. Mas, numa pausa, encontrei. A ele”, referiu.

“Ele que faz-me sentir a mulher que sou. Que me completa. Que completa a minha vida. Que abre o meu sorriso. Que liberta a minha gargalhada. Que me consola o coração quando ele está mais apertado. Que me abraça. Que está lá. Simplesmente. E podem dizer que é cedo mas, para mim, acho que demorei tempo demais a encontrar-te. A ti. A quem quero. A meu lado. Agora e sempre”, completou.