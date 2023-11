Morreu a atriz brasileira Elizângela. Tinha 68 anos

Morreu a atriz brasileira Elizângela. Estrela de muitas novelas da TV Globo, a intérprete tinha 68 anos.

A atriz brasileira Elizângela morreu nesta sexta-feira, dia 3, depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória.

Conhecida por ter participado em novelas muito famosas da TV Globo como “Pedra sobre Pedra”, “A Força do Querer” ou o “Clone”, a artista ainda foi transportada para o Hospital Municipal José Rabello de Melo, no Rio de Janeiro, mas não resistiu.

A “dona do pedaço”, como era conhecida, por ter participado na novela homónima, foi “assistida pela segunda vez no hospital”, depois de ter dado entrada na unidade de saúde com “graves problemas respiratórios”, informou a TV Globo.