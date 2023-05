Morreu arguido no caso de Vítor Soares: Sónia Jesus não esconde a revolta com algumas notícias

O arguido faleceu na cadeia, mas Sónia Jesus não esconde a revolta com as notícias que vê circular sobre “Vitó” na internet.

Jorge Figueiredo, de 56 anos, faleceu esta quinta-feira, 18 de maio, no Estabelecimento Prisional de Bragança, mas Sónia Jesus foi “inundada” por várias mensagens e chamadas “de pessoas preocupadas com o ‘Vitó’”, na sequência de algumas manchetes.

A ex-concorrente do “Big Brother” não escondeu a revolta e partilhou uma mensagem nas redes sociais.

“Isto que estão a fazer é uma falta de respeito gigante, não só para comigo, mas com as minhas filhas, com a minha família, com a mãe do ‘Vitó’ e com a família do ‘Vitó’”, começou por dizer.

“Isto vai ser tratado nos sítios onde têm de ser tratados porque sim, é verdade, faleceu um arguido do processo do ‘Vitó’, mas não é caso para fazerem estes títulos, para preocuparem as pessoas. Tenham noção do que fazem”, rematou.

Recorde-se que Vítor Soares foi detido antes do nascimento do filho, Fabian, de oito meses, devido a um alegado envolvimento numa rede de tráfico de droga.