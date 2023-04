Morreu o ator e cantor Arthur Singer, aos 13 anos

O ator e cantor Arthur Singer morreu aos 13 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Família agradeceu mensagens de pesar.

Arthur Singer morreu aos 13 anos, vítima de um AVC. O cantor e ator, ex-concorrente do “Canta Comigo Teen”, era uma das estrelas em ascensão no Brasil.

Nas redes sociais do ator e cantor a família agradeceu o apoio dos fãs. “Agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur, aprouve Deus levá-lo”.

“Mas estamos em paz, não conseguimos entender o porquê, mas sabemos que ele está em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento. Durante esses 13 anos que estivemos com Arthur nos dedicamos ao máximo para lhe proporcionar o melhor, tudo que ele queria fazer (cantar, atuar, participar de um programa de tv, viajar, etc) ele conseguiu”, acrescentou a família.

“Deus abençoe a cada um de vocês. Vivam intensamente, pois nossa vida é um sopro e pudemos sentir isso com a ida do nosso filho”.