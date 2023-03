O ator Tom Sizemore morreu na passada sexta-feira, aos 61 anos. Entre diversos filmes, é lembrado pela personagem em “O Resgate do Soldado Ryan”.

Morreu o ator norte-americano Tom Sizemore, aos 61 anos. Conhecido pelos papéis marcantes em diversos filmes, como em “O Resgate do Soldado Ryan”, o intérprete, que nasceu em Detroit, passou várias semanas internado, devido a um aneurisma cerebral.

“Heat – Cidade sob Pressão” ou “Assassinos Natos” são outros dos filmes de referência do artista, cuja família informou do desaparecimento.

“É com grande tristeza que anuncio que o ator Thomas Edward Sizemore, de 61 anos, faleceu pacificamente durante o sono esta sexta-feira, no St. Joseph’s Hospital Burbank. O irmão Paul e os gémeos Jayden e Jagger, de 17 anos, estavam ao seu lado”, revelou o representante do ator, Charles Largo, num comunicado enviado à imprensa.