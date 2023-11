Morreu o ator norte-americano Tyler Christopher, estrela de “General Hospital”

Morreu o ator norte-americano Tyler Christopher. O intérprete, que tinha 50 anos, ganhou fama em várias séries, entre elas “General Hospital”.

O ator norte-americano Tyler Christopher, famoso pelos seus papéis em “General Hospital” e “Days of Our Lives”, morreu esta terça-feira, aos 50 anos.

O representante de Christopher, Chi Muoi Lo, disse em comunicado enviado à CNN que a família está devastada. “Esta notícia foi incrivelmente chocante e estou arrasado com a perda dele. Ele era um ator muito talentoso e, mais importante, um amigo incrível. O meu coração está com seus amigos e familiares que o amavam tanto”.

Maurice Benard, que contracenou com Christopher em “General Hospital”, adiantou a morte do intérprete nas redes sociais. “O Tyler faleceu esta manhã após um evento cardíaco no seu apartamento em San Diego. Era um indivíduo verdadeiramente talentoso que iluminava a tela em cada cena que apresentava e adorava trazer alegria aos seus fãs leais através da sua atuação”.

“Tyler era uma alma doce e um amigo maravilhoso para todos aqueles que o conheciam”, concluiu Maurice Benard.

Tyler Christopher tinha dois filhos fruto do casamento com a repórter da ESPN Brienne Pedigo. Os dois divorciaram-se em 2021. Entre 2002 e 2004 o intérprete foi casado com a atriz Eva Longoria.