Morreu o músico CJ Harris, que brilhou no “American Idol”

O cantor CJ Harris, que ganhou fama como concorrente do programa de talentos “American Idol”, morreu no passado domingo, aos 31 anos.

A família confirmou ao site de celebridades TMZ o desaparecimento do artista, que terá morrido vítima de um “ataque cardíaco”.

No passado domingo, CJ Harris foi levado de urgência para um hospital, depois de se ter sentido mal em Jasper, no Alabama, Estados Unidos. Não sobreviveu.

Um porta-voz da Medicina Legal local confirmou à “People” que “Harris foi levado às pressas para o Walker Baptist Medical Center”.

O intérprete foi muito elogiado no “American Idol” – no qual ficou em sexto lugar na 13.ª temporada do formato, em 2014 -, pelos jurados Jennifer Lopez e Keith Urban. J-Lo destacou que realmente gostou da prestação do artista, enquanto Keith Urban apelidou a atuação de CJ Harris de “credível e real”.

Antes do “American Idol” o artista tentou a sorte no “The Voice” e no “X-Factor”.