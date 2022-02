Morreu o pai da jornalista Clara de Sousa

Clara de Sousa está de luto pela morte do pai, que faleceu no passado sábado, aos 80 anos. A notícia foi dada pelo comentador Luís Marques Mendes.

Depois de ter recebido, com agrado, o desafio de apresentar a próxima edição dos Globos de Ouro, da SIC, Clara de Sousa soube da morte do pai no passado sábado. José Sousa tinha 80 anos e a notícia foi avançada pelo comentador Luís Marques Mendes no “Jornal da Noite”, segundo a revista “Nova Gente”.

“Um abraço muito especial para a nossa querida Clara de Sousa, que neste momento está a viver momentos muito difíceis, porque faleceu o seu pai, ontem, e ela era muito ligada ao pai. Um abraço muito especial e uma palavra de solidariedade e de força”, referiu o ex-político, citado pela publicação da Impala.

Clara de Sousa já tinha perdido a mãe em 2002, vítima de cancro.