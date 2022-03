Morreu o pai da radialista Joana Cruz: “Para sempre contigo no coração”

A animadora da RFM confirmou a morte do progenitor e despediu-se do pai com uma homenagem nas redes sociais.

Joana Cruz está de luto. A radialista partilhou no Instagram a notícia da morte do pai e recordou-o numa publicação emotiva, na qual destaca o “orgulho por ver tanta gente sentida com a partida dele”.

“Adeus, querido Pai. Sei que está sempre comigo a olhar em frente com a boa disposição, que lhe é característica. Para ele, está sempre tudo bem, sempre disponível a adorar os bons prazeres da vida. O melhor garfo que conheço e, como eu digo, ‘só não come pedras da calçada’”, começou por escrever na legenda de duas fotografias do pai.

“Deixou-nos cedo demais e o meu coração enche-se de orgulho por ver tanta gente sentida com a partida dele. Obrigada por tudo, querido Papi. Para sempre contigo no coração”, acrescentou.

Na caixa de comentários da publicação, várias figuras publica reuniram-se para apoiar Joana Cruz.