Morreu Vangelis, compositor de bandas sonoras de sucesso e que ganhou um Óscar

Vangelis Papathanassiou, compositor grego responsável pela trilha sonora de “Chariots of Fire” e vencedor de um Óscar, em 1981, morreu esta terça-feira, 17 de março, aos 79 anos.

A notícia foi avançada pela agência de notícias grega Athens, que cita um comunicado dos advogados do compositor.

Vangelis, como era simplesmente conhecido, terá perdido a vida na passada terça-feira, mas a causa da morte não foi identificada.

Entre as bandas de sonoras que compôs ao longo de mais de 40 anos destaque para a música de “Chariots of Fire”, com que ganhou um Óscar, em 1981, assim como a de “Blade Runner”.