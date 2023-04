Mudança radical: Blaya troca o cabelo preto pelo loiro e Rita Pereira aplaude

Blaya surpreendeu os fãs neste fim de semana, ao trocar o cabelo preto pelo loiro. Os seguidores aplaudiram, entre eles a atriz Rita Pereira.

Conhecida por ser uma artista “fora da caixa”, Blaya conseguiu, mais uma vez, surpreender os seguidores, ao surgir de cabelo loiro, ao invés do tom preto habitual.

A intérprete fez um vídeo no perfil de Instagram e, como que por “magia”, passa dos tons pretos aos loiros em poucos segundos.

A maior parte dos fãs aplaudiu: “Estás linda… mas gosto tanto de te ver com o cabelo escuro… mas faz bem mudar”, referiu uma seguidora. “Eu estou no processo contrário! Adoro mudança de visual. Tenho cá para mim que qualquer cor te irá ficar bem!”, defendeu outra. “Prefiro a morena… Mas a menina tem pinta com tudo”, referiu um fã.

Além dos comentários anónimos, também Rita Pereira e Luís Borges elogiaram a mudança de visual de Blaya.

A intérprete informou, entretanto, que nesta sexta-feira atua na cidade do Porto. “No dia 7 de abril vou estar juntamente com a @encore_music4all no @gracarooftopbar no Porto, para um concerto super intimista! Eu e o @_barradasjoao voz e guitarra. As receitas serão doadas a crianças e comunidades que não têm a possibilidade de ter instrumentos musicais! Conto com vocês”, disse Blaya nas redes sociais.