“Mudou a minha vida”. Anitta recorda viagem ao Everest

Há um ano, Anitta embarcou numa aventura que confessou ter sido “transformadora”. A cantora viajou até ao Everest.

Esta quinta-feira, dia 28 de setembro, Anitta utilizou as redes sociais para relembrar uma experiência que considera ter sido “transformadora” e que “mudou” a sua vida. No ano passado, a cantora esteve no Monte Everest, no Nepal, e caminhou até o acampamento base da montanha, que é considerada a maior do mundo.

“Um ano da viagem que mudou minha vida e minha perceção de mim para sempre. Caminhar até ao acampamento base do Everest foi um sonho que ninguém sabia que eu tinha”, começou por escrever a artista brasileira.

“Quando lá cheguei, este lugar teve o poder de me fazer questionar tantas coisas importantes na vida que não percebemos quando estamos aqui mergulhados nesta perseguição para chegar ao topo. Por que perseguimos o topo? Para nós? Para os outros verem? Porque é que não é suficiente quando lá chegamos? Precisamos de descer em segurança, vivos, saudáveis. Queres subir outra vez? Porquê? Parou para ajudar alguém no caminho para cima? Se parares para ajudar os outros vais atrasar o teu cume…. Você vai parar? Valeu a pena? Você foi o mais rápido? Porquê? Como?”, questionou.

“Estou muito grata por ter passado pelo que passei quando decidi ir lá ir. A vida tem outro significado para mim agora”, concluiu Anitta.