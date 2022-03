Mulher de Daniela Mercury declara-se à cantora em dia de aniversário

Malu Verçosa assinalou publicamente, esta terça-feira, mais um aniversário da mulher, Daniela Mercury, com uma publicação especial nas redes sociais.

A artista brasileira completou esta terça-feira 55 anos e, para celebrar a data, a companheira fez uma declaração de amor na conta de Instagram.

“Esse sorriso faz os meus olhos brilharem. E cada aperto desses olhinhos faz o meu coração disparar. Ela é luz, uma fortaleza! É doce, sedutora. Tu fazes os meus dias mais felizes. Fazes a minha vida mais feliz. Espero retribuir em todos os minutos. Hoje, mais que nunca, tu és a dona do meu tempo. Amo-te! Feliz aniversário”, escreveu Malu Verçosa na legenda de uma fotografia de Daniela Mercury.

De recordar que Daniela Mercury e Malu Verçosa são mães de Márcia, de 20 anos, Alice, de 18, e Ana Isabel, de oito. No entanto, a intérprete é também mãe de Gabriel, de 34 anos, e Giovana, de 33, frutos do casamento terminado com Zalther Póvoas.

LEIA TAMBÉM: