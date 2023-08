Mulher de José Castelo Branco internada: “Louvado seja Deus”

Betty Grafstein, mulher do “socialite” José Castelo Branco, está novamente internada, desta vez com covid-19.

Mais um momento difícil na família de José Castelo Branco, que pouco tem saído do hospital nas últimas semanas. Desta vez, Betty Grafstein, criadora de joias e mulher do conhecido “socialite” e “marchand de arte” foi internada devido a uma infeção com covid-19.

“Meus amores, é só para dizer que o problema da Lady Betty é covid, imaginem! Eu pensava que já tinha acabado a covid-19 e, olha, está com covid-19 e, se calhar, eu também. Ai, credo! Louvado seja Deus!”, contou José Castelo Branco.

“Mas, do mal o menos. Não tem outra infeção nenhuma, graças a Deus, um beijo e obrigado pela vossa força”, concluiu nas redes sociais.

Recorde-se que no passado mês de junho “Lady Betty”, como é carinhosamente apelidada pelo companheiro, voltou ao hospital Lennox Hill, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde fez exames e acabou por ter de ser operada ao coração.

“Rezem muito pela ‘lady Betty’, porque ela vai levar um pacemaker no coração. Tem sido muitas, muitas dores de cabeça. O coração dela não está a aguentar”, referiu, na ocasião, o “socialite” nas redes sociais, depois de já ter abordado o estado de saúde delicado da companheira.