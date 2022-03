Mulher de Luís Filipe Borges mostra o rosto do filho pela primeira vez

Um mês depois do nascimento do primeiro filho, Tomé, a mulher de Luís Filipe Borges, Sara Santos, mostrou o rosto do bebé pela primeira vez.

Apesar de já ter partilhado a primeira fotografia do filho, a influenciadora digital nunca revelou o rosto do bebé nas redes sociais. No entanto, partilhou, esta quinta-feira, 11 de janeiro, no Instagram, uma fotografia em que destaca as feições do filho.

“Um mês de Tomé. O corpo miúdo e frágil encaixa com perfeição nos meus braços. Não poderia existir métrica mais perfeita. Tem os meus olhos, mas também o meu coração”, referiu na publicação.

“Quando vejo este miúdo de pieira sonante sei que a minha missão não é prepará-lo para enfrentar um mundo difícil e, muitas vezes, cruel, mas sim prepará-lo para que torne o mundo um pouco menos difícil e cruel”, acrescentou.

Tomé é o primeiro filho em comum de Luís Filipe Borges e Sara Santos. O casal anunciou a relação em 2015 e oficializou em 2018.