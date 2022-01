Mulher de Luisão deixa mensagem após ex-jogador ser internado no hospital

Brenda Mattar deixou uma mensagem de força ao marido, Luisão, depois de o ex-jogador do Benfica ter sido internado há uma semana no Hospital da Luz, em Lisboa, devido a uma queda que deu em casa.

A mulher do diretor técnico do Benfica acredita que tudo vai correr bem e que o seu companheiro vai recuperar das lesões na cabeça que sofreu após ter caído, tal como demonstrou no Instagram.

“Deus permite que a luta chegue ao limite das nossas forças, ao limite da nossa Fé e confiança para que quando nos acabarem as possibilidades, as possibilidades de Deus comecem a surgir”, afirmou Branda Mattar, refugiando-se na sua Fé.

“Não importa qual seja o seu deserto, Deus é contigo! Não importa o tamanho da luta, Deus é maior! Não importa o tempo, Deus lhe recompensa infinitamente mais! O deserto de hoje será o testemunho da sua vitória amanhã”, rematou, no Instastories.

Os dois têm em comum duas filhas, Sophia e Valentina.

Na mesma rede social, Luisão já tinha informado da siatuação, agradecendo de seguida as mensagens enviadas pelos seguidores.

“Tudo vai ficar bem em nome de Jesus. Logo estarei de volta, Benfica! E o sofrimento por estar afastado (internado) devido a uma queda em casa e bater com a cabeça causando algumas lesões, irá se transformar em mais motivação […] Isso foi ha uma semana e, infelizmente, eu nem conseguia pegar no telefone… Agradeço pelas mensagens de todos do fundo do meu coração”, pode ler-se na legenda.