Mulher de Marco Costa revela imagens do parto de Maria Emília

Carolina Pinto e Marco Costa foram pais há cerca de uma semana e desde então têm feito as delícias dos seus fãs com partilha de imagens da bebé.

Esta quinta-feira, 26 de janeiro, não foi diferente e a companheira do pasteleiro publicou um conjunto de fotografias captadas durante o parto.

“São imagens que vou eternizar em mim para o resto da vida. Agora sim, em casa quero agradecer a todos sem excepção todas as mensagens de força, carinho e amor que recebi ao longo destes dias. Confesso que é impossível responder a toda a gente e até mesmo ler tudo. Vocês são incríveis”, começou por escrever.

“Não podia deixar de vos contar que tive um homem incrível a meu lado e por isso ele está de parabéns também, não desmaiou nem caiu para o lado. (…) Ao meu filho Vicente que é simplesmente incrível e maravilhoso, recebeu a mana muito bem e já me fez uma data de ‘favores’ em casa”, continuou.

“E pronto, esta é a parte mais bonita da cena! Tirando isso, há cinco dias que não lavo o cabelo, ainda estou grávida de pelo menos uns quatro meses. Pareço um pinguim a andar, choro por tudo e por nada e quase pedi o divórcio antes de casar porque o Marco sem querer partiu uma peça do ovo da Emília. Ok, as hormonas são mesmo lixadas e não há nada mais forte que elas, só mesmo o amor que tenho pela família linda que estou a construir!”, rematou.