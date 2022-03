Mulher de Pedro Lima: “Nós é que escolhemos se queremos acordar com um sorriso”

Anna Westerlund fez um desabafo nas redes sociais sobre a felicidade e destacou que ser feliz “não é coisa de que se desista”.

Quatro meses depois da morte do ator Pedro Lima, a ceramista comoveu os internautas ao partilhar no Instagram uma fotografia de uma peça de sua autoria acompanhada por um reflexão emotiva sobre a felicidade.

“Escolher ser feliz por dentro e não ter de provar nada a ninguém. Ter o coração limpo e aberto ao que de bom poderá estar por vir. Repetir, cá dentro, a felicidade não é coisa de que se desista. Viver o hoje e acreditar no amanhã. Ignorar os tóxicos e cuidar tão bem de nós como dos outros”, referiu na publicação.

“Nós é que escolhemos se queremos acordar com um sorriso, o nosso sorriso, a nossa paz depende primeiro de nós e das nossas escolhas. Escolham bem. Olhei para esta peça e vi uma cara. Eu escolho ver um sorriso nela fica tão mais bonita”, acrescentou.

Recorde-se que, depois de ser anunciada a morte do ator, na praia do Abano, no Guincho, a mulher de Pedro Lima revelou que o ator não estava a atravessar nenhuma dificuldade financeira nem crise familiar.