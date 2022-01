Mulher de Pedro Lima: “Prometo-te não desistir dos nossos sonhos”

Anna Westerlund revelou que está a dar continuidade ao projeto que tinha com o marido, Pedro Lima. A ceramista está a construir a nova casa que seria de ambos.

Três meses depois da morte do ator, Anna Westerlund recordou Pedro Lima partilhou nas redes sociais uma fotografia antiga na qual este surge com o filho na casa, ainda em obras, garantindo que não vai desistir do projeto.

“Prometo-te não desistir dos nossos sonhos. A casa ainda não está pronta mas nela já criámos memórias, já habita uma história. A nossa. A coragem é uma decisão e quando estiveres cansado aprende a descansar e não a desistir”, lê-se na publicação.

Recorde-se que, depois de ser anunciada a morte do ator, na praia do Abano, no Guincho, a mulher de Pedro Lima revelou que o ator não estava a atravessar nenhuma dificuldade financeira nem crise familiar.

“Estávamos unidos, como sempre, a vivermos este momento de grande instabilidade mundial que se repercutiu e repercute em todos nós de forma mais ou menos violenta”, afirmou Ana Westerlund.