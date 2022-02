Mulher de Pedro Ribeiro comenta saída do animador da TVI: “O segredo é sair de cena”

Um dia depois de Pedro Ribeiro ter abandonado a direção de Programas da TVI, a mulher, Rita Rugeroni, falou do amor entre ambos e de… “carácter”.

Pedro Ribeiro abandonou a TVI neste fim de semana e vai dedicar-se, inteiramente, à Rádio Comercial, da qual é diretor, além de ser um dos animadores do programa da manhã.

Este domingo, a mulher, também ela animadora da rádio líder em Portugal, fez uma declaração de amor ao companheiro, mas não deixou de enviar umas indiretas à TVI.

“Deixem-me falar-vos um bocadinho da pessoa com quem tenho a sorte de partilhar a minha vida há oito anos. Porque sim. Porque quero que fique escrito o amor e admiração que sinto por ele. Porque as palavras têm peso, temperatura e consistência, mas as atitudes revelam a matéria de que somos feitos”, começou por escrever Rita Rugeroni no perfil de Instagram.

“E o Pedro é feito de trabalho, de resiliência, de liderança, de generosidade, de carisma, de companheirismo, de esforço, de paciência e de lealdade”, acrescentou, para se seguirem as “indiretas” à TVI: “Porque talento devia ser apelido e carácter o primeiro nome. Porque sabe que à beira do fim há tanta coisa que começa. O segredo é sair de cena e esperar que a sabedoria do tempo termine o espetáculo. Seguimos juntos, meu amor”, concluiu a animadora da Rádio Comercial.